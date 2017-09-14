Most Popular Baby Names by State 2017
These Are the Year's Most Popular Baby Names in Each US State
Although the top spots in the list of the most popular names in the US rarely change year to year (let alone decade to decade), that one generalized list isn't the be-all-end-all when it comes to the breakdown within each individual state. That being said, spoiler alert: there isn't much change in the top five names for both genders in each state, especially when it comes to girls' names. However, the yearly breakdown by the Social Security Administration is interesting nonetheless and gives some insight into which names may just take over those coveted top slots in a few years' time (my guess is Wyatt for boys and Evelyn for girls).
See which 10 baby names are most popular in your state below!
Alabama
Girl
Ava, Emma, Olivia, Elizabeth, Harper
Boy
William, James, John, Mason, Elijah
Alaska
Girl
Emma, Olivia, Amelia, Charlotte, Sophia
Boy
Liam, Oliver, James, William, Joseph
Arizona
Girl
Emma, Sophia, Mia, Olivia, Isabella
Boy
Liam, Noah, Sebastian, Daniel, Alexander
Arkansas
Girl
Ava, Emma, Olivia, Abigail, Harper
Boy
Elijah, William, Mason, Noah, James
California
Girl
Mia, Sophia, Emma, Olivia, Isabella
Boy
Noah, Matthew, Ethan, Daniel, Sebastian
Colorado
Girl
Olivia, Emma, Charlotte, Isabella, Sophia
Boy
Liam, Noah, Oliver, William, Benjamin
Connecticut
Girl
Olivia, Charlotte, Mia, Ava, Isabella
Boy
Noah, James, Michael, Liam, Jacob
Delaware
Girl
Ava, Olivia, Emma, Charlotte, Sophia
Boy
Liam, Michael, Mason, Noah, Alexander
Dist. of Columbia
Girl
Ava, Sofia, Charlotte, Olivia, Emma
Boy
William, Alexander, Henry, Noah, Benjamin
Florida
Girl
Isabella, Olivia, Emma, Sophia, Mia
Boy
Liam, Noah, Jacob, Lucas, Elijah
Georgia
Girl
Ava, Olivia, Emma, Isabella, Madison
Boy
William, Noah, Mason, James, Elijah
Hawaii
Girl
Olivia, Mia, Emma, Isabella, Mia
Boy
Noah, Liam, Ethan, Elijah, William
Idaho
Girl
Emma, Olivia, Harper, Abigail, Ava
Boy
Oliver, Liam, Mason, James, William
Illinois
Girl
Olivia, Emma, Sophia, Ava, Mia
Boy
Noah, Liam, Alexander, William, Benjamin
Indiana
Girl
Emma, Olivia, Ava, Charlotte, Harper
Boy
Oliver, Liam, Elijah, Noah, Benjamin
Iowa
Girl
Olivia, Emma, Harper, Evelyn, Ava
Boy
Oliver, Owen, William, Henry, Wyatt
Kansas
Girl
Emma, Olivia, Charlotte, Sophia, Ava
Boy
Benjamin, Henry, William, Liam, Noah
Kentucky
Girl
Emma, Ava, Olivia, Harper, Isabella
Boy
William, Elijah, James, Noah, Liam
Louisiana
Girl
Ava, Olivia, Emma, Amelia, Harper
Boy
Liam, Noah, Mason, Elijah, William
Maine
Girl
Emma, Charlotte, Olivia, Sophia, Harper
Boy
Liam, Owen, Benjamin, Mason, William
Maryland
Girl
Ava, Olivia, Emma, Charlotte, Sophia
Boy
Noah, Mason, Liam, Ethan, Daniel
Massachusetts
Girl
Olivia, Emma, Charlotte, Sophia, Isabella
Boy
Benjamin, William, James, Noah, Lucas
Michigan
Girl
Ava, Olivia, Emma, Charlotte, Sophia
Boy
Noah, Mason, Benjamin, Liam, Carter
Minnesota
Girl
Evelyn, Olivia, Emma, Charlotte, Harper
Boy
Henry, Oliver, William, Owen, Liam
Mississippi
Girl
Ava, Olivia, Emma, Brooklyn, Harper
Boy
William, James, Mason, John, Elijah
Missouri
Girl
Olivia, Emma, Charlotte, Harper, Ava
Boy
William, Liam, Mason, Noah, Oliver
Montana
Girl
Harper, Olivia, Emma, Ava, Madison
Boy
James, Liam, Owen, Oliver, Henry
Nebraska
Girl
Emma, Harper, Ava, Olivia, Charlotte
Boy
Liam, Henry, Oliver, Owen, Mason
Nevada
Girl
Mia, Sophia, Olivia, Emma, Isabella
Boy
Liam, Alexander, Noah, Mason, Sebastian
New Hampshire
Girl
Charlotte, Emma, Olivia, Harper, Amelia
Boy
Noah, William, Owen, Benjamin, Jackson
New Jersey
Girl
Mia, Olivia, Emma, Sophia, Isabella
Boy
Liam, Noah, Matthew, Michael, Jacob
New Mexico
Girl
Mia, Sophia, Emma, Olivia, Isabella
Boy
Elijah, Noah, Liam, Josiah, Michael
New York
Girl
Olivia, Emma, Sophia, Isabella, Ava
Boy
Liam, Jacob, Noah, Ethan, Michael
North Carolina
Girl
Ava, Emma, Olivia, Charlotte, Harper
Boy
William, Noah, Mason, Liam, Elijah
North Dakota
Girl
Harper, Olivia, Emma, Evelyn, Amelia
Boy
Oliver, William, Easton, Owen, Liam
Ohio
Girl
Emma, Ava, Olivia, Charlotte, Harper
Boy
Liam, Noah, Carter, William, Mason
Oklahoma
Girl
Emma, Olivia, Ava, Sophia, Abigail
Boy
Liam, Elijah, Oliver, Noah, Mason
Oregon
Girl
Olivia, Emma, Sophia, Evelyn, Charlotte
Boy
Oliver, Henry, William, Benjamin, Liam
Pennsylvania
Girl
Emma, Olivia, Ava, Charlotte, Sophia
Boy
Noah, Liam, Mason, Benjamin, James
Rhode Island
Girl
Olivia, Isabella, Charlotte, Emma, Ava
Boy
Liam, Noah, Benjamin, Michael, Jacob
South Carolina
Girl
Ava, Emma, Olivia, Charlotte, Madison
Boy
William, Noah, James, Mason, Elijah
South Dakota
Girl
Emma, Harper, Olivia, Charlotte, Ava
Boy
Oliver, Liam, Owen, Grayson, William
Tennessee
Girl
Emma, Ava, Olivia, Harper, Isabella
Boy
William, James, Elijah, Mason, Noah
Texas
Girl
Emma, Mia, Sophia, Olivia, Isabella
Boy
Noah, Liam, Sebastian, Daniel, Matthew
Utah
Girl
Olivia, Emma, Charlotte, Evelyn, Ava
Boy
Oliver, William, Liam, James, Henry
Vermont
Girl
Harper, Charlotte, Emma, Olivia, Evelyn
Boy
Owen, Oliver, Wyatt, William, Carter
Virginia
Girl
Olivia, Emma, Ava, Charlotte, Abigail
Boy
William, Noah, James, Liam, Mason
Washington
Girl
Emma, Olivia, Sophia, Evelyn, Ava
Boy
Liam, Benjamin, Oliver, James, Noah
West Virginia
Girl
Harper, Olivia, Ava, Emma, Isabella
Boy
Mason, Noah, Liam, Grayson, James
Wisconsin
Girl
Olivia, Emma, Ava, Harper, Charlotte
Boy
Oliver, Henry, Liam, Owen, Mason
Wyoming
Girl
Emma, Olivia, Ava, Harper, Elizabeth
Boy
Wyatt, Liam, William, Lincoln, Henry