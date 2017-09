These Are the Year's Most Popular Baby Names in Each US State

Although the top spots in the list of the most popular names in the US rarely change year to year (let alone decade to decade), that one generalized list isn't the be-all-end-all when it comes to the breakdown within each individual state. That being said, spoiler alert: there isn't much change in the top five names for both genders in each state, especially when it comes to girls' names. However, the yearly breakdown by the Social Security Administration is interesting nonetheless and gives some insight into which names may just take over those coveted top slots in a few years' time (my guess is Wyatt for boys and Evelyn for girls).

See which 10 baby names are most popular in your state below!

Alabama

Girl

Ava, Emma, Olivia, Elizabeth, Harper

Boy

William, James, John, Mason, Elijah

Alaska

Girl

Emma, Olivia, Amelia, Charlotte, Sophia

Boy

Liam, Oliver, James, William, Joseph

Arizona

Girl

Emma, Sophia, Mia, Olivia, Isabella

Boy

Liam, Noah, Sebastian, Daniel, Alexander

Arkansas

Girl

Ava, Emma, Olivia, Abigail, Harper

Boy

Elijah, William, Mason, Noah, James

California

Girl

Mia, Sophia, Emma, Olivia, Isabella

Boy

Noah, Matthew, Ethan, Daniel, Sebastian

Colorado

Girl

Olivia, Emma, Charlotte, Isabella, Sophia

Boy

Liam, Noah, Oliver, William, Benjamin

Connecticut

Girl

Olivia, Charlotte, Mia, Ava, Isabella

Boy

Noah, James, Michael, Liam, Jacob

Delaware

Girl

Ava, Olivia, Emma, Charlotte, Sophia

Boy

Liam, Michael, Mason, Noah, Alexander

Dist. of Columbia

Girl

Ava, Sofia, Charlotte, Olivia, Emma

Boy

William, Alexander, Henry, Noah, Benjamin

Florida

Girl

Isabella, Olivia, Emma, Sophia, Mia

Boy

Liam, Noah, Jacob, Lucas, Elijah

Georgia

Girl

Ava, Olivia, Emma, Isabella, Madison

Boy

William, Noah, Mason, James, Elijah

Hawaii

Girl

Olivia, Mia, Emma, Isabella, Mia

Boy

Noah, Liam, Ethan, Elijah, William

Idaho

Girl

Emma, Olivia, Harper, Abigail, Ava

Boy

Oliver, Liam, Mason, James, William

Illinois

Girl

Olivia, Emma, Sophia, Ava, Mia

Boy

Noah, Liam, Alexander, William, Benjamin

Indiana

Girl

Emma, Olivia, Ava, Charlotte, Harper

Boy

Oliver, Liam, Elijah, Noah, Benjamin

Iowa

Girl

Olivia, Emma, Harper, Evelyn, Ava

Boy

Oliver, Owen, William, Henry, Wyatt

Kansas

Girl

Emma, Olivia, Charlotte, Sophia, Ava

Boy

Benjamin, Henry, William, Liam, Noah

Kentucky

Girl

Emma, Ava, Olivia, Harper, Isabella

Boy

William, Elijah, James, Noah, Liam

Louisiana

Girl

Ava, Olivia, Emma, Amelia, Harper

Boy

Liam, Noah, Mason, Elijah, William

Maine

Girl

Emma, Charlotte, Olivia, Sophia, Harper

Boy

Liam, Owen, Benjamin, Mason, William

Maryland

Girl

Ava, Olivia, Emma, Charlotte, Sophia

Boy

Noah, Mason, Liam, Ethan, Daniel

Massachusetts

Girl

Olivia, Emma, Charlotte, Sophia, Isabella

Boy

Benjamin, William, James, Noah, Lucas

Michigan

Girl

Ava, Olivia, Emma, Charlotte, Sophia

Boy

Noah, Mason, Benjamin, Liam, Carter

Minnesota

Girl

Evelyn, Olivia, Emma, Charlotte, Harper

Boy

Henry, Oliver, William, Owen, Liam

Mississippi

Girl

Ava, Olivia, Emma, Brooklyn, Harper

Boy

William, James, Mason, John, Elijah

Missouri

Girl

Olivia, Emma, Charlotte, Harper, Ava

Boy

William, Liam, Mason, Noah, Oliver

Montana

Girl

Harper, Olivia, Emma, Ava, Madison

Boy

James, Liam, Owen, Oliver, Henry

Nebraska

Girl

Emma, Harper, Ava, Olivia, Charlotte

Boy

Liam, Henry, Oliver, Owen, Mason

Nevada

Girl

Mia, Sophia, Olivia, Emma, Isabella

Boy

Liam, Alexander, Noah, Mason, Sebastian

New Hampshire

Girl

Charlotte, Emma, Olivia, Harper, Amelia

Boy

Noah, William, Owen, Benjamin, Jackson

New Jersey

Girl

Mia, Olivia, Emma, Sophia, Isabella

Boy

Liam, Noah, Matthew, Michael, Jacob

New Mexico

Girl

Mia, Sophia, Emma, Olivia, Isabella

Boy

Elijah, Noah, Liam, Josiah, Michael

New York

Girl

Olivia, Emma, Sophia, Isabella, Ava

Boy

Liam, Jacob, Noah, Ethan, Michael

North Carolina

Girl

Ava, Emma, Olivia, Charlotte, Harper

Boy

William, Noah, Mason, Liam, Elijah

North Dakota

Girl

Harper, Olivia, Emma, Evelyn, Amelia

Boy

Oliver, William, Easton, Owen, Liam

Ohio

Girl

Emma, Ava, Olivia, Charlotte, Harper

Boy

Liam, Noah, Carter, William, Mason

Oklahoma

Girl

Emma, Olivia, Ava, Sophia, Abigail

Boy

Liam, Elijah, Oliver, Noah, Mason

Oregon

Girl

Olivia, Emma, Sophia, Evelyn, Charlotte

Boy

Oliver, Henry, William, Benjamin, Liam

Pennsylvania

Girl

Emma, Olivia, Ava, Charlotte, Sophia

Boy

Noah, Liam, Mason, Benjamin, James

Rhode Island

Girl

Olivia, Isabella, Charlotte, Emma, Ava

Boy

Liam, Noah, Benjamin, Michael, Jacob

South Carolina

Girl

Ava, Emma, Olivia, Charlotte, Madison

Boy

William, Noah, James, Mason, Elijah

South Dakota

Girl

Emma, Harper, Olivia, Charlotte, Ava

Boy

Oliver, Liam, Owen, Grayson, William

Tennessee

Girl

Emma, Ava, Olivia, Harper, Isabella

Boy

William, James, Elijah, Mason, Noah

Texas

Girl

Emma, Mia, Sophia, Olivia, Isabella

Boy

Noah, Liam, Sebastian, Daniel, Matthew

Utah

Girl

Olivia, Emma, Charlotte, Evelyn, Ava

Boy

Oliver, William, Liam, James, Henry

Vermont

Girl

Harper, Charlotte, Emma, Olivia, Evelyn

Boy

Owen, Oliver, Wyatt, William, Carter

Virginia

Girl

Olivia, Emma, Ava, Charlotte, Abigail

Boy

William, Noah, James, Liam, Mason

Washington

Girl

Emma, Olivia, Sophia, Evelyn, Ava

Boy

Liam, Benjamin, Oliver, James, Noah

West Virginia

Girl

Harper, Olivia, Ava, Emma, Isabella

Boy

Mason, Noah, Liam, Grayson, James

Wisconsin

Girl

Olivia, Emma, Ava, Harper, Charlotte

Boy

Oliver, Henry, Liam, Owen, Mason

Wyoming

Girl

Emma, Olivia, Ava, Harper, Elizabeth

Boy

Wyatt, Liam, William, Lincoln, Henry