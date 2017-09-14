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Most Popular Baby Names by State 2017

These Are the Year's Most Popular Baby Names in Each US State

Although the top spots in the list of the most popular names in the US rarely change year to year (let alone decade to decade), that one generalized list isn't the be-all-end-all when it comes to the breakdown within each individual state. That being said, spoiler alert: there isn't much change in the top five names for both genders in each state, especially when it comes to girls' names. However, the yearly breakdown by the Social Security Administration is interesting nonetheless and gives some insight into which names may just take over those coveted top slots in a few years' time (my guess is Wyatt for boys and Evelyn for girls).

See which 10 baby names are most popular in your state below!

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Alabama

Girl
Ava, Emma, Olivia, Elizabeth, Harper

Boy
William, James, John, Mason, Elijah

Alaska

Girl
Emma, Olivia, Amelia, Charlotte, Sophia

Boy
Liam, Oliver, James, William, Joseph

Arizona

Girl
Emma, Sophia, Mia, Olivia, Isabella

Boy
Liam, Noah, Sebastian, Daniel, Alexander

Arkansas

Girl
Ava, Emma, Olivia, Abigail, Harper

Boy
Elijah, William, Mason, Noah, James

California

Girl
Mia, Sophia, Emma, Olivia, Isabella

Boy
Noah, Matthew, Ethan, Daniel, Sebastian

Colorado

Girl
Olivia, Emma, Charlotte, Isabella, Sophia

Boy
Liam, Noah, Oliver, William, Benjamin

Connecticut

Girl
Olivia, Charlotte, Mia, Ava, Isabella

Boy
Noah, James, Michael, Liam, Jacob

Delaware

Girl
Ava, Olivia, Emma, Charlotte, Sophia

Boy
Liam, Michael, Mason, Noah, Alexander

Dist. of Columbia

Girl
Ava, Sofia, Charlotte, Olivia, Emma

Boy
William, Alexander, Henry, Noah, Benjamin

Florida

Girl
Isabella, Olivia, Emma, Sophia, Mia

Boy
Liam, Noah, Jacob, Lucas, Elijah

Georgia

Girl
Ava, Olivia, Emma, Isabella, Madison

Boy
William, Noah, Mason, James, Elijah

Hawaii

Girl
Olivia, Mia, Emma, Isabella, Mia

Boy
Noah, Liam, Ethan, Elijah, William

Idaho

Girl
Emma, Olivia, Harper, Abigail, Ava

Boy
Oliver, Liam, Mason, James, William

Illinois

Girl
Olivia, Emma, Sophia, Ava, Mia

Boy
Noah, Liam, Alexander, William, Benjamin

Indiana

Girl
Emma, Olivia, Ava, Charlotte, Harper

Boy
Oliver, Liam, Elijah, Noah, Benjamin

Iowa

Girl
Olivia, Emma, Harper, Evelyn, Ava

Boy
Oliver, Owen, William, Henry, Wyatt

Kansas

Girl
Emma, Olivia, Charlotte, Sophia, Ava

Boy
Benjamin, Henry, William, Liam, Noah

Kentucky

Girl
Emma, Ava, Olivia, Harper, Isabella

Boy
William, Elijah, James, Noah, Liam

Louisiana

Girl
Ava, Olivia, Emma, Amelia, Harper

Boy
Liam, Noah, Mason, Elijah, William

Maine

Girl
Emma, Charlotte, Olivia, Sophia, Harper

Boy
Liam, Owen, Benjamin, Mason, William

Maryland

Girl
Ava, Olivia, Emma, Charlotte, Sophia

Boy
Noah, Mason, Liam, Ethan, Daniel

Massachusetts

Girl
Olivia, Emma, Charlotte, Sophia, Isabella

Boy
Benjamin, William, James, Noah, Lucas

Michigan

Girl
Ava, Olivia, Emma, Charlotte, Sophia

Boy
Noah, Mason, Benjamin, Liam, Carter

Minnesota

Girl
Evelyn, Olivia, Emma, Charlotte, Harper

Boy
Henry, Oliver, William, Owen, Liam

Mississippi

Girl
Ava, Olivia, Emma, Brooklyn, Harper

Boy
William, James, Mason, John, Elijah

Missouri

Girl
Olivia, Emma, Charlotte, Harper, Ava

Boy
William, Liam, Mason, Noah, Oliver

Montana

Girl
Harper, Olivia, Emma, Ava, Madison

Boy
James, Liam, Owen, Oliver, Henry

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Nebraska

Girl
Emma, Harper, Ava, Olivia, Charlotte

Boy
Liam, Henry, Oliver, Owen, Mason

Nevada

Girl
Mia, Sophia, Olivia, Emma, Isabella

Boy
Liam, Alexander, Noah, Mason, Sebastian

New Hampshire

Girl
Charlotte, Emma, Olivia, Harper, Amelia

Boy
Noah, William, Owen, Benjamin, Jackson

New Jersey

Girl
Mia, Olivia, Emma, Sophia, Isabella

Boy
Liam, Noah, Matthew, Michael, Jacob

New Mexico

Girl
Mia, Sophia, Emma, Olivia, Isabella

Boy
Elijah, Noah, Liam, Josiah, Michael

New York

Girl
Olivia, Emma, Sophia, Isabella, Ava

Boy
Liam, Jacob, Noah, Ethan, Michael

North Carolina

Girl
Ava, Emma, Olivia, Charlotte, Harper

Boy
William, Noah, Mason, Liam, Elijah

North Dakota

Girl
Harper, Olivia, Emma, Evelyn, Amelia

Boy
Oliver, William, Easton, Owen, Liam

Ohio

Girl
Emma, Ava, Olivia, Charlotte, Harper

Boy
Liam, Noah, Carter, William, Mason

Oklahoma

Girl
Emma, Olivia, Ava, Sophia, Abigail

Boy
Liam, Elijah, Oliver, Noah, Mason

Oregon

Girl
Olivia, Emma, Sophia, Evelyn, Charlotte

Boy
Oliver, Henry, William, Benjamin, Liam

Pennsylvania

Girl
Emma, Olivia, Ava, Charlotte, Sophia

Boy
Noah, Liam, Mason, Benjamin, James

Rhode Island

Girl
Olivia, Isabella, Charlotte, Emma, Ava

Boy
Liam, Noah, Benjamin, Michael, Jacob

South Carolina

Girl
Ava, Emma, Olivia, Charlotte, Madison

Boy
William, Noah, James, Mason, Elijah

South Dakota

Girl
Emma, Harper, Olivia, Charlotte, Ava

Boy
Oliver, Liam, Owen, Grayson, William

Tennessee

Girl
Emma, Ava, Olivia, Harper, Isabella

Boy
William, James, Elijah, Mason, Noah

Texas

Girl
Emma, Mia, Sophia, Olivia, Isabella

Boy
Noah, Liam, Sebastian, Daniel, Matthew

Utah

Girl
Olivia, Emma, Charlotte, Evelyn, Ava

Boy
Oliver, William, Liam, James, Henry

Vermont

Girl
Harper, Charlotte, Emma, Olivia, Evelyn

Boy
Owen, Oliver, Wyatt, William, Carter

Virginia

Girl
Olivia, Emma, Ava, Charlotte, Abigail

Boy
William, Noah, James, Liam, Mason

Washington

Girl
Emma, Olivia, Sophia, Evelyn, Ava

Boy
Liam, Benjamin, Oliver, James, Noah

West Virginia

Girl
Harper, Olivia, Ava, Emma, Isabella

Boy
Mason, Noah, Liam, Grayson, James

Wisconsin

Girl
Olivia, Emma, Ava, Harper, Charlotte

Boy
Oliver, Henry, Liam, Owen, Mason

Wyoming

Girl
Emma, Olivia, Ava, Harper, Elizabeth

Boy
Wyatt, Liam, William, Lincoln, Henry

Image Source: Unsplash / Sadik Kuzu
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